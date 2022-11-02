Оккупанты открыли в Луганске отделение военизированного движения «Юнармия»

Российские оккупанты открыли в Луганске «региональное» отделение военизированного движения «Юнармия». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



На открытии присутствовал первый заместитель начальника главного штаба движения Виктор Кауров.



К его приезду оккупанты устроили открытие граффити с изображением героини СССР Ульяны Громовой в школе № 6 имени Громовой, а также умершего боевика «ЛНР» Александра Мирошника в Станично-Луганской средней школе.

Группировка «ДНР» создала движение «Молодая Гвардия — Юнармия» в 2019 году, куда зачисляет людей возрастом от 8 до 35 лет. Ее возглавил заместитель главы департамента патриотического воспитания так называемого «министерства молодежи, спорта и туризма» Виктор Пудак.



В России с 2016 года действует движение «Юнармия», созданное по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента Владимира Путина. В «Юнармии» заявляют, что в их рядах насчитывается более 380 тысяч участников.