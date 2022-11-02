Окупанти відкрили у Луганську відділення воєнізованого руху «Юнармія»

Російські окупанти відкрили у Луганську «регіональне» відділення воєнізованого руху «Юнармія». Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



На відкритті був присутній перший заступник начальника головного штабу руху Віктор Кауров.



До його приїзду окупанти влаштували відкриття графіті із зображенням героїні СРСР Уляни Громової у школі № 6, а також померлого бойовика «ЛНР» Олександра Мірошника у Станично-Луганській середній школі.

Угруповання «ДНР» створило рух «Молода Гвардія — Юнармія» у 2019 році, куди зараховує людей віком від 8 до 35 років. Її очолив заступник голови департаменту патріотичного виховання так званого міністерства молоді, спорту та туризму Віктор Пудак.



У Росії з 2016 року діє рух «Юнармія», створений за ініціативою Міноборони РФ та за підтримки президента Володимира Путіна. У «Юнармії» заявляють, що у їхніх лавах налічується понад 380 тисяч учасників.