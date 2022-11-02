«Шахтер» проиграл «Лейпцигу» в Варшаве

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» не смог составить конкуренцию немецкому «Лейпцигу» в борьбе за место в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команда проиграла со счетом 0:4. Матч проходил в Варшаве.
Теперь «Шахтер» будет ждать соперника в 1/16 финала Лиги Европы в 2023 году.
Поступаємося «Лейпцигу» 0:4 у Варшаві.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2022
У 2023 році продовжимо виступ у @EuropaLeague.#Shakhtar #UCL #ШахтарЛейпциг pic.twitter.com/KUCC1Wkjnj
Испанский «Реал» и «Лейпциг» продолжат выступления в Лиге чемпионов. Штландский «Селтик» завершает выступления на международной арене в нынешнем сезоне.