«Шахтар» програв «Лейпцигу» у Варшаві

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) не зміг скласти конкуренцію німецькому «Лейпцигу» у боротьбі за місце у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Команда програла з рахунком 0:4. Матч проходив у Варшаві.



Тепер «Шахтар» чекатиме на суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи в 2023 році.



Іспанський «Реал» та «Лейпциг» продовжать виступи в Лізі чемпіонів. Штландський «Селтік» завершує виступи на міжнародній арені цього сезону.