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Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►

03 ноября 2022, 00:34

Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бахмут и Авдеевка — самые горячие точки на фронте. Обстрел Торецка и Донецка.
  • Из Краматорска снова будут ходить поезда до Одессы. В Славянске возобновили движение троллейбусов.
  • В Луганской области волонтеры эвакуируют людей. Ситуация в захваченном Северодонецке.
  • Кремль вернулся к «зерновой сделке». МИД РФ опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны».
  • Польша возводит забор с колючей проволокой на границе с РФ.

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