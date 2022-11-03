Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бахмут и Авдеевка — самые горячие точки на фронте. Обстрел Торецка и Донецка.
- Из Краматорска снова будут ходить поезда до Одессы. В Славянске возобновили движение троллейбусов.
- В Луганской области волонтеры эвакуируют людей. Ситуация в захваченном Северодонецке.
- Кремль вернулся к «зерновой сделке». МИД РФ опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны».
- Польша возводит забор с колючей проволокой на границе с РФ.