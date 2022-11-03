Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Бахмут та Авдіївка — найгарячіші точки на фронті. Обстріл Торецька та Донецька.
- З Краматорська знову ходитимуть потяги до Одеси. У Слов'янську поновили рух тролейбусів.
- На Луганщині волонтери евакуювали людей. Ситуація у захопленому Сєвєродонецьку.
- Кремль повернувся до «зернової угоди». МЗС РФ опублікувало заяву «Про запобігання ядерній війні».
- Польща зводить паркан із колючим дротом на кордоні з РФ.