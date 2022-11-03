Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии

В оккупированном Донецке. Скриншот

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел.



Очевидцы сообщают о «прилете» в районе магазина «Изумруд» на улице Университетской. Поврежден маршрутный автобус, который проезжал мимо.



«Прилеты» снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии.



Также нам сообщают, что в районе травматологии упали осколки.





Тelegram-канал Wargonzo сообщает о ранении трех человек в маршрутке: все женщины, как минимум одна из них в тяжелом состоянии.



На видео видно, что маршрутку посекло осколками, когда она проезжала мимо железнодорожной больницы, которая находится недалеко от магазина «Изумруд».

Центр Донецька під обстрілом в районі магазину «Ізумруд» та травматології. Попередньо відомо про трьох поранених https://t.co/VNbI5sVNci pic.twitter.com/tOx6JA06yN — Новини Донбасу (@novostidnua) November 3, 2022

Последствия обстрела в районе железнодорожной больницы Донецка, улица Университетская: