Центр Донецька під обстрілом, «прильоти» в районі «Ізумруду» та травматології

В окупованому Донецьку. Скріншот

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл.



Очевидці повідомляють про «приліт» у районі магазину «Ізумруд» на вулиці Університетській. Пошкоджено маршрутний автобус, який проїжджав повз.



«Прильоти» снарядів фіксуються також неподалік краєзнавчого музею. Видно задимлення в районі травматології.



Також нам повідомляють, що у районі травматології впали уламки.





Тelegram-канал Wargonzo повідомляє про поранення трьох людей у маршрутці: усі жінки, як мінімум, одна з них у важкому стані.



На відео видно, що маршрутку посікло уламками, коли вона проїжджала повз залізничну лікарню, яка знаходиться недалеко від магазину «Ізумруд».

Центр Донецька під обстрілом в районі магазину «Ізумруд» та травматології. Попередньо відомо про трьох поранених https://t.co/VNbI5sVNci pic.twitter.com/tOx6JA06yN — Новини Донбасу (@novostidnua) November 3, 2022

Наслідки обстрілу в районі залізничної лікарні Донецька, вулиця Університетська: