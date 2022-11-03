Армия РФ обстреливает Донетчину по линии фронта от Курахово до Лимана

Ночью и утром российские войска были по линии фронта от Курахово до Лимана. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Курахово повреждены электросети, а в Марьинском обществе повреждены 2 частных дома в Звездном», - рассказал он.

Также Кириленко сообщил об интенсивных ночных обстрелах на Горловском направлении, в этом районе были повреждены 6 частных домов в Раздоловке Соледарской общины, также под огонь попали окрестности Торецкой и Светлодарской общин, обошлось без жертв.

По его информации, на Лисичанском направлении армия РФ обстреливала Заречное и Торское Лиманской общины. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

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