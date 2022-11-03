Армія РФ обстрілює Донеччину по лінії фронту від Курахового до Лиману

Вночі та вранці російські війська атакували по лінії фронту від Курахового до Лимана. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено електромережі, а в Мар’їнській громаді пошкоджено 2 приватні будинки у Зоряному», - розповів він.

Також Кириленко повідомив про інтенсивні нічні обстріли на Горлівському напрямку, у цьому районі було пошкоджено 6 приватних будинків у Роздолівці Соледарської громади, також під вогонь потрапили околиці Торецької та Світлодарської громад, обійшлося без жертв.

За його інформацією, на Лисичанському напрямку армія РФ обстрілювала Зарічне та Торське Лиманської громади. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

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