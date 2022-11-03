В Николаеве взорвали памятник

Николаев. Фото: «Новости-N»

В Николаеве поздно вечером неизвестные взорвали памятник в сквере. Об этом сообщает местное издание «Новости-N».



«Сквер с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне, находится на пересечении Херсонского шоссе и ул. Ингульской», — уточняет издание.



Комплекс состоял из нескольких элементов. Взорван обелиск, на котором было написано: «Гордым героям бессмертная слава». На месте работают правоохранители, взрывотехники, проводятся первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Так обелиск выглядел до взрыва:

Начальник управления по вопросам культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров написал в Facebook, как правильно называется памятник, который разрушили.



«Правильное и полное название "Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 гг. (к этому мемориальному комплексу принадлежит курган и памятник скорбящей матери)», — подчеркнул Любаров.