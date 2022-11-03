У Миколаєві підірвали пам'ятник

03 листопада 2022, 12:37

У Миколаєві підірвали пам'ятник

Миколаїв. Фото: «Новини-N» Миколаїв. Фото: «Новини-N»

У Миколаєві пізно увечері невідомі підірвали пам'ятник у сквері. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

«Сквер з меморіальним комплексом жертв, які загинули у Другій світовій війні, знаходиться на перетині Херсонського шосе та вул. Інгульській», — уточнює видання.

Комплекс складався з кількох елементів. Підірваний обеліск, на якому було написано: «Гордим героям безсмертна слава». На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, проводяться першочергові заходи щодо встановлення всіх обставин події.

Так обеліск виглядав до вибуху:

Начальник управління з питань культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров написав у Facebook, як правильно називається пам'ятник, який зруйнували.

«Правильна та повна назва "Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941-1945 рр. (до цього меморіального комплексу належать курган і пам'ятник скорботній матері)», — наголосив Любаров.

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