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Жителей Стельмаховки удалось уговорить эвакуироваться — Гайдай

03 ноября 2022, 12:58

Жителей Стельмаховки удалось уговорить эвакуироваться — Гайдай

Из освобожденной от армии РФ Стельмаховки Луганской области выехали все жители. Об этом сообшил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что из села были эвакуировали последние семеро жителей, которых удалось уговорить покинуть населенный пункт.

В Грековке и Стельмаховке снарядами повреждены все дома.

«В этих населённых пунктах уже завершены стабилизационные мероприятия. Жителей уговорили уехать, потому что россияне мощно обстреливают села. Зимовать там будет очень тяжело и небезопасно», — написал Гайдай.

Стельмаховка пустая, как рассказал глава Луганской ОВА, «по крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено». Также Гайдай рассказал, что из других деоккупированных населенных пунктах Луганской области эвакуируют жителей и подвозят гуманитарки.

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