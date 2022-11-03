Жителів Стельмахівки вдалося вмовити евакуюватися — Гайдай

03 листопада 2022, 12:58

Жителів Стельмахівки вдалося вмовити евакуюватися — Гайдай

Зі звільненої від армії РФ Стельмахівки Луганської області виїхали всі жителі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що з села було евакуйовано останніх семеро жителів, яких вдалося вмовити залишити населений пункт.

У Греківці та Стельмахівці снарядами пошкоджені усі будинки.

«В цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно», — написав Гайдай.

Стельмахівка порожня, як розповів голова Луганської ОВА, «принаймні більше ніхто не відгукнувся і жодного руху не помічено». Також Гайдай розповів, що з інших деокупованих населених пунктів Луганської області евакуйовують мешканців та підвозять гуманітарку.

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