Жителів Стельмахівки вдалося вмовити евакуюватися — Гайдай

Зі звільненої від армії РФ Стельмахівки Луганської області виїхали всі жителі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що з села було евакуйовано останніх семеро жителів, яких вдалося вмовити залишити населений пункт.

У Греківці та Стельмахівці снарядами пошкоджені усі будинки.



«В цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно», — написав Гайдай.



Стельмахівка порожня, як розповів голова Луганської ОВА, «принаймні більше ніхто не відгукнувся і жодного руху не помічено». Також Гайдай розповів, що з інших деокупованих населених пунктів Луганської області евакуйовують мешканців та підвозять гуманітарку.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.