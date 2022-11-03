В ВСУ рассказали о ситуации в Угледаре, который штурмует армия РФ

Российские войска осуществляют попытки окружить украинских военных возле Угледара, но несут «большие потери». Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевой.

Он отметил, что армия РФ несколько дней подряд пытается атаковать на Угледарском направлении, в частности вблизи села Павловка.

«Там постоянно идут жестокие бои, идет такая позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то – у них. Однако наши Силы обороны удерживают позиции, делают максимальное, чтобы нанести удар по технике противника, истребить личный состав врага. Противник на этом направлении несет большие потери», — рассказал Черевой.

Ранее о боях в районе Угледара сообщалось в отчете экспертов Института исследования войны (ISW).