У ВСУ розповіли про ситуацію в Вугледарі, який штурмує армія РФ

Російські війська здійснюють спроби оточити українських військових біля Вугледару, але зазнають «великих втрат». Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

Він зазначив, що армія РФ кілька днів поспіль намагається атакувати на Вугледарському напрямі, зокрема поблизу села Павлівка.

«Там постійно точаться жорстокі бої, йде така позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь – у них. Проте наші Сили оборони утримують позиції, роблять максимальне, щоб завдати удару по техніці противника, винищити особовий склад ворога. Противник на цьому напрямку несе великі втрати», - розповів Черевий.

Бої під Вугледаром: Що чекає Україну та Росію на цьому напрямку?



