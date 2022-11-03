Рада уволила Чернышова с должности министра развития громад и территорий

Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



По его словам, принятие соответствующего проекта постановления №8173 на пленарном заседании поддержали 279 народных депутатов.



«Голосование прошло без отчета», — отметил нардеп.



Железняк считает, что Чернышова назначат главой «Нафтогаза» вместо Юрия Витренко.



Чернышов занимал должность министра развития громад и территорий Украины с 4 марта 2020 года. До этого, с октября 2019 года, он возглавлял Киевскую облгосадминистрацию.



Юрия Витренко Кабмин уволил с должности главы правления «Нафтогаза» 1 ноября.