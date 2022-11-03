Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

03 листопада 2022, 14:47

Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення відповідного проєкту постанови №8173 на пленарному засіданні підтримали 279 народних депутатів.

«Голосування пройшло без звіту», — зазначив нардеп.

Железняк вважає, що Чернишова призначать очільником «Нафтогазу» замість Юрія Вітренка.

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з 4 березня 2020 року. До цього, з жовтня 2019 року, він очолював Київську облдержадміністрацію.

Юрія Вітренка Кабмін звільнив з посади голови правління «Нафтогазу» 1 листопада.

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