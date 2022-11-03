Если Путин будет принимать участие в саммите G-20, Зеленский откажется

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос его участия в саммите G-20 в Индонезии будет решен через несколько дней. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, передает «Интерфакс-Украина».



«Если лидер Российской Федерации будет принимать участие в саммите, Украина не будет… Посмотрим, как будет в будущем. Сегодня у меня был разговор с президентом Индонезии. Мы поддерживаем отношения. В любом случае мы были сегодня приглашены, посмотрим», - сказал Зеленский.



Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15-16 ноября.