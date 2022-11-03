Якщо Путін братиме участь у саміті G-20, Зеленський відмовиться

03 листопада 2022, 17:47

Якщо Путін братиме участь у саміті G-20, Зеленський відмовиться

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання його участі у саміті G-20 в Індонезії буде вирішено за кілька днів. Про це він повідомив на прес-конференції після зустрічі з президентом Греції Катериною Сакелларопулу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Якщо лідер Російської Федерації братиме участь у саміті, Україна не буде… Подивимося, як буде у майбутньому. Сьогодні я мав розмову з президентом Індонезії. Ми підтримуємо стосунки. У будь-якому разі ми були сьогодні запрошені, подивимося», - сказав Зеленський.

Саміт "Великої двадцятки" пройде в Індонезії 15-16 листопада.

Ще за темою

Організації
G-20 Велика двадцятка
Люди
Володимир Зеленський

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
Окупанти вивозять на територію РФ сонячні електростанції Херсонщини
15:17
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
15:10
У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи
13:35
Голова «ДНР» оголосив про обмін полоненими за формулою «107 на 107»
11:03
Російські війська незабаром покинуть Херсон, заявив Стремоусов. З будівлі ОДА зник прапор РФ
10:57
«Почався зворотний відлік часу»: Запорізька АЕС повністю знеструмлена
10:09
«ДНР» назвала кількість загиблих від обстрілів за добу
09:31
Центр Донецька під обстрілом, «прильоти» в районі «Ізумруду» та травматології
09:08
У Сватовому армія РФ ховається у школах та на підприємствах міста
09:08
В окупованій Горлівці показали руйнування після обстрілу «Стиролу»
08:47
Вибух у Мелітополі: Зруйновано завод, де розміщувався штаб окупантів
00:34
Повернення Росії до «зернової угоди» — головне за день ►
20:58
Окупанти відкрили у Луганську відділення воєнізованого руху «Юнармія»
19:11
У Донецьку придумали, як привчити людей не зливати воду з батарей
18:31
Мер Мелітополя розповів про ситуацію в окупованому місті
Всі новини
18:25
Парламент Болгарії підтримав відправку Україні важкої зброї
17:47
Якщо Путін братиме участь у саміті G-20, Зеленський відмовиться
17:20
МАГАТЕ за підсумками перевірки повідомило про відсутність ознак «брудної бомби»
16:33
У Донецькій, Харківській та Херсонській областях знайдено тіла 868 цивільних, серед них є діти
15:54
Вдалося звільнити 107 воїнів, багато поранених: В ОП розповіли про обмін полоненими
15:43
На Донеччині для цивільних відкрили трасу у бік Харкова
15:34
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильківського
15:32
«Інтерсіті» та електрички: Лях розповів про роботу залізниці у Слов'янську
15:25
Окупанти вивозять на територію РФ сонячні електростанції Херсонщини
15:17
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
15:10
У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи
14:47
Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій
14:37
На Донеччині розпочалися екстрені відключення електроенергії
14:36
Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік із дефіцитом у 38 мільярдів доларів
14:33
Рятувальники доправили поранену мешканку Бахмута до лікарні
Всі новини
ВІДЕО
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
03 листопада, 15:17
Російські війська незабаром покинуть Херсон, заявив Стремоусов. З будівлі ОДА зник прапор РФ
03 листопада, 11:03
Центр Донецька під обстрілом, «прильоти» в районі «Ізумруду» та травматології
03 листопада, 09:31

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама