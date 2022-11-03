Якщо Путін братиме участь у саміті G-20, Зеленський відмовиться

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання його участі у саміті G-20 в Індонезії буде вирішено за кілька днів. Про це він повідомив на прес-конференції після зустрічі з президентом Греції Катериною Сакелларопулу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Якщо лідер Російської Федерації братиме участь у саміті, Україна не буде… Подивимося, як буде у майбутньому. Сьогодні я мав розмову з президентом Індонезії. Ми підтримуємо стосунки. У будь-якому разі ми були сьогодні запрошені, подивимося», - сказав Зеленський.



Саміт "Великої двадцятки" пройде в Індонезії 15-16 листопада.