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Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого оружия

03 ноября 2022, 18:25

Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого оружия

Парламент Болгарии большинством голосов проголосовал за предоставление Украине тяжелого оружия. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Голосование 175 голосами против 49 за это мероприятие ознаменовало редкий момент консенсуса глубоко разделенного политикума Болгарии», - пишет издание.

Отмечается, что после этого решения, которое позволит поставлять Украине тяжелое оружие, а также запасные части, Венгрия осталась единственным членом НАТО, не одобрившим поставки оружия Киеву с начала полномасштабного неспровоцированного вторжения России в Украину.

Ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

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