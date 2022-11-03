Парламент Болгарії підтримав відправку Україні важкої зброї

Парламент Болгарії більшістю голосів проголосував за надання Україні тяжкої зброї. Про це повідомляє Радіо Свобода.



"Голосування 175 голосами проти 49 за цей захід ознаменувало рідкісний момент консенсусу глибоко розділеного політикуму Болгарії", - пише видання.



Це рішення дозволить постачати Україні не тільки важку зброю, а також запасні частини.



Зазначається, що після цього рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив постачання зброї Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.