Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Кремль назначил нового командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Росреестр полностью засекретил имущество семьи генерала РФ Сергея Суровикина.
- Обстрелы по всей линии фронта. Ситуация в Бахмуте и Авдеевке.
- Из прифронтовой Марьинки эвакуировали 100% населения.
- Обстрел центра Донецка и завода «Стирол» в Горловке. Есть раненые.
- Донецк и Луганск отныне будут содержаться за счет налогов москвичей. Петербург выделяет несколько млрд рублей на «восстановление» Мариуполя.
- Мариуполь без тепла. Электросети не выдерживают работу обогревателей.
- Российские войска ведут огонь по освобожденным населенным пунктам Луганщины. Как сейчас выглядит безлюдная Стельмановка.
- В Херсоне со здания ОГА исчез российский флаг. Оккупанты продолжают эвакуацию на левый берег Днепра.
- Украина вернула из плена 107 военных. Большинство из них защитники «Азовстали».