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Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки

04 ноября 2022, 01:44

Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Кремль назначил нового командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Росреестр полностью засекретил имущество семьи генерала РФ Сергея Суровикина.
  • Обстрелы по всей линии фронта. Ситуация в Бахмуте и Авдеевке.
  • Из прифронтовой Марьинки эвакуировали 100% населения.
  • Обстрел центра Донецка и завода «Стирол» в Горловке. Есть раненые.
  • Донецк и Луганск отныне будут содержаться за счет налогов москвичей. Петербург выделяет несколько млрд рублей на «восстановление» Мариуполя.
  • Мариуполь без тепла. Электросети не выдерживают работу обогревателей.
  • Российские войска ведут огонь по освобожденным населенным пунктам Луганщины. Как сейчас выглядит безлюдная Стельмановка.
  • В Херсоне со здания ОГА исчез российский флаг. Оккупанты продолжают эвакуацию на левый берег Днепра.
  • Украина вернула из плена 107 военных. Большинство из них защитники «Азовстали».

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