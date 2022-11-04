Ситуация в Бахмуте, обстрелы Донецка и Горловки

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Кремль назначил нового командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Росреестр полностью засекретил имущество семьи генерала РФ Сергея Суровикина.

Обстрелы по всей линии фронта. Ситуация в Бахмуте и Авдеевке.

Из прифронтовой Марьинки эвакуировали 100% населения.

Обстрел центра Донецка и завода «Стирол» в Горловке. Есть раненые.

Донецк и Луганск отныне будут содержаться за счет налогов москвичей. Петербург выделяет несколько млрд рублей на «восстановление» Мариуполя.

Мариуполь без тепла. Электросети не выдерживают работу обогревателей.

Российские войска ведут огонь по освобожденным населенным пунктам Луганщины. Как сейчас выглядит безлюдная Стельмановка.

В Херсоне со здания ОГА исчез российский флаг. Оккупанты продолжают эвакуацию на левый берег Днепра.

Украина вернула из плена 107 военных. Большинство из них защитники «Азовстали».