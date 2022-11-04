Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►

04 листопада 2022, 01:44

Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Кремль призначив нового командувача угрупуванням російських військ «Центр» в Україні. Росреєстр повністю засекретив майно сім'ї генерала РФ Сергія Суровікіна.
  • Обстріл по всій лінії фронту. Ситуація у Бахмуті та Авдіївці.
  • З прифронтової Мар'їнки евакуювали 100% населення.
  • Обстріл центру Донецька та заводу «Стирол» у Горлівці. Є поранені.
  • Донецьк та Луганськ відтепер утримуватимуться за рахунок податків москвичів. Петербург виділяє кілька мільярдів рублів на «відновлення» Маріуполя.
  • Маріуполь без тепла. Електромережі не витримують роботу обігрівачів.
  • Російські війська ведуть вогонь зі звільнених населених пунктів Луганщини. Як зараз виглядає безлюдна Стельманівка.
  • У Херсоні з будівлі ОДА зник російський прапор. Окупанти продовжують евакуацію на лівий берег Дніпра.
  • Україна повернула з полону 107 військових. Більшість із них захисники «Азовсталі».

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