Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Кремль призначив нового командувача угрупуванням російських військ «Центр» в Україні. Росреєстр повністю засекретив майно сім'ї генерала РФ Сергія Суровікіна.
- Обстріл по всій лінії фронту. Ситуація у Бахмуті та Авдіївці.
- З прифронтової Мар'їнки евакуювали 100% населення.
- Обстріл центру Донецька та заводу «Стирол» у Горлівці. Є поранені.
- Донецьк та Луганськ відтепер утримуватимуться за рахунок податків москвичів. Петербург виділяє кілька мільярдів рублів на «відновлення» Маріуполя.
- Маріуполь без тепла. Електромережі не витримують роботу обігрівачів.
- Російські війська ведуть вогонь зі звільнених населених пунктів Луганщини. Як зараз виглядає безлюдна Стельманівка.
- У Херсоні з будівлі ОДА зник російський прапор. Окупанти продовжують евакуацію на лівий берег Дніпра.
- Україна повернула з полону 107 військових. Більшість із них захисники «Азовсталі».