Восемь человек погибли из-за обстрелов Донецкой области, еще 14 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 3 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли восемь человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Пять человек стали жертвами обстрелов в Бахмуте, по одному — в Покровске, Нелеповке и Красногоровке. Еще 14 человек получили ранения: шесть — в Покровске, четыре — в Бахмуте, три — в Часов Яре, один — в Авдеевке.



Кроме того, отметил Кириленко, правоохранители обнаружили тело гражданского, погибшего во время оккупации — в Крымках.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1160 мирных жителей. 2532 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



