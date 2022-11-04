Вісім людей загинули через обстріли Донецької області, ще 14 — поранено

04 листопада 2022, 08:21

Вісім людей загинули через обстріли Донецької області, ще 14 — поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 3 листопада, через обстріли з боку російських сил загинули вісім людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

П'ятеро людей стали жертвами обстрілів у Бахмуті, по одному — у Покровську, Неліпівці та Красногорівці. Ще 14 людей отримали поранення: шість — у Покровську, чотири — у Бахмуті, три — у Часів Ярі, одна — в Авдіївці.

Крім того, зазначив Кириленко, правоохоронці виявили тіло цивільного, який загинув під час окупації — у Кримках.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1160 мирних жителів. 2532 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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