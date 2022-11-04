Рада определила условия бронирования военнообязанных

Верховная Рада определила условия, при которых на период мобилизации и военное время подлежат бронированию военнообязанные, работающие в госорганах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Принятие соответствующего правительственного законопроекта №7687 поддержали 290 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.



Согласно законопроекту, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах госвласти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования этих органов в особый период, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные заказы.



В этот перечень предлагается включить и военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период, а также тех, что критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.



Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве. Они могут быть призваны только по их согласию.



Порядок и критерии их бронирования на период мобилизации и военное время определяет Кабмин.