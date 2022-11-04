Рада визначила умови бронювання військовозобов'язаних

Верховна Рада визначила умови, за яких на період мобілізації та воєнний час підлягають бронюванню військовозобов'язані, які працюють у держорганах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях. Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.



Ухвалення відповідного законопроекту №7687 підтримали 290 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.



Згідно із законопроектом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах держвлади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування цих органів у особливий період, на підприємствах, установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні замовлення.



До цього переліку пропонується включити і військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань у особливий період, а також тих, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.



Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Вони можуть бути покликані лише за їхньою згодою.



Порядок та критерії їх бронювання на період мобілізації та воєнний час визначає Кабмін.