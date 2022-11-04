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FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко

04 ноября 2022, 15:58

FT: В оккупированном Скадовске россияне повесили медсестру Татьяну Мудренко

Российские военные в оккупированном Скадовске казнили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко. Об этом пишет издание Financial Times.

Причиной, по данным журналистов, стало высказывание «Скадовск – это Украина». 15 октября ее сестре Наталье Чорной позвонили и рассказали, что российские военные публично повесили Татьяну на улице.

Она отметила, что сразу после этого позвонила по телефону в местный морг, однако с женщиной отказались говорить. А через некоторое время ей все же отправили свидетельство о смерти сестры, где причиной была указана «механическая асфиксия».

Свидетели рассказали FT, что Татьяна неоднократно критиковала оккупационные власти и посещала проукраинские митинги в Скадовске.

«В конце октября произошел инцидент, когда она раскритиковала украинских полицейских, перешедших на сторону РФ. Тогда женщина и воскликнула фразу, которая стоила ей жизни. Ведь после этого коллаборанты похитили Татьяну и ее мужа Анатолия Орехова из дома, забрав авто супругов и их велосипед», - говорится в статье.

Соседи отмечают, что через некоторое время Орехова все же освободили из плена, у мужчины была сломана рука и следы побоев на теле. Анатолию разрешили похоронить свою жену, после чего он снова исчез.

«Некоторые детали похищения и смерти Татьяны Мудренко не удалось проверить независимо, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для западных журналистов», - отмечают в Financial Times.

Однако представители издания видели свидетельство о смерти Татьяны Мудренко и слышали показания местных жителей. Те подтвердили все слова ее сестры.

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