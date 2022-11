FT: В окупованому Скадовську росіяни повісили медсестру Тетяну Мудренко

Російські військові в окупованому Скадовську стратили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко. Про це пише видання Financial Times Financial Times з посиланням на свідчення очевидців та сестри загиблої Наталії Чорної.



Причиною, за даними журналістів, став вислів «Скадовськ — це Україна». 15 жовтня її сестрі Наталі Чорній зателефонували та розповіли, що російські військові публічно повісили Тетяну на вулиці.



Вона зазначила, що відразу після цього зателефонувала до місцевого моргу, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж таки відправили свідоцтво про смерть сестри, де причиною була вказана «механічна асфіксія».



Свідки розповіли FT, що Тетяна неодноразово критикувала окупаційну владу та відвідувала проукраїнські мітинги у Скадовську.



«Наприкінці жовтня стався інцидент, коли вона розкритикувала поліцейських, які перейшли на бік РФ. Тоді жінка вигукнула фразу, яка коштувала їй життя. Адже після цього колаборанти викрали Тетяну та її чоловіка Анатолія Орєхова з дому, забравши авто подружжя та їх велосипед», — йдеться у статті.



Сусіди зазначають, що через деякий час Орєхова все ж таки звільнили з полону, у чоловіка була зламана рука і сліди побоїв на тілі. Анатолію дозволили поховати свою дружину, після чого він знову зник.



У Financial Times зазначають, що деякі деталі викрадення та смерті Тетяни Мудренко не вдалося перевірити незалежно, оскільки ці події відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів.



Проте представники видання бачили свідоцтво про смерть Тетяни Мудренко та чули свідчення місцевих мешканців. Ті підтвердили всі слова її сестри.