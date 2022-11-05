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РФ пытается прорвать оборону ВСУ — дайджест за день ►

05 ноября 2022, 01:00

РФ пытается прорвать оборону ВСУ — дайджест за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Оккупанты атакуют города Донбасса. Больше всего пострадали Покровск, Бахмут и Авдеевка
  • РФ пытаются прорвать оборону в районе Сватово-Кременной. В местных магазинах заканчиваются продукты.
  • Обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка. Есть жертвы.
  • В Мариуполе массово жалуются на холод в домах.
  • Президент России разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления.
  • Пригожин открыл «ЧВК Вагнер Центр».
  • Путин считает, что жителей Херсона «нужно вывести ради их же безопасности».
  • Аналитики не понимают планов оккупантов по югу Украину и считают «бездарным» использование мобилизованных в атаках на Донбассе.

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