Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты атакуют города Донбасса. Больше всего пострадали Покровск, Бахмут и Авдеевка
- РФ пытаются прорвать оборону в районе Сватово-Кременной. В местных магазинах заканчиваются продукты.
- Обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка. Есть жертвы.
- В Мариуполе массово жалуются на холод в домах.
- Президент России разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления.
- Пригожин открыл «ЧВК Вагнер Центр».
- Путин считает, что жителей Херсона «нужно вывести ради их же безопасности».
- Аналитики не понимают планов оккупантов по югу Украину и считают «бездарным» использование мобилизованных в атаках на Донбассе.