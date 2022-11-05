Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Оккупанты атакуют города Донбасса. Больше всего пострадали Покровск, Бахмут и Авдеевка

РФ пытаются прорвать оборону в районе Сватово-Кременной. В местных магазинах заканчиваются продукты.

Обстреляны Донецк, Горловка, Макеевка. Есть жертвы.

В Мариуполе массово жалуются на холод в домах.

Президент России разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления.

Пригожин открыл «ЧВК Вагнер Центр».

Путин считает, что жителей Херсона «нужно вывести ради их же безопасности».

Аналитики не понимают планов оккупантов по югу Украину и считают «бездарным» использование мобилизованных в атаках на Донбассе.