Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Окупанти атакують міста Донбасу. Найбільше постраждали Покровськ, Бахмут та Авдіївка
- РФ намагаються прорвати оборону у районі Сватово-Кременної. У місцевих крамницях закінчуються продукти.
- Обстріляні Донецьк, Горлівка, Макіївка. Є жертви.
- У Маріуполі масово скаржаться на холод у будинках.
- Президент Росії дозволив мобілізувати засуджених за тяжкі злочини.
- Пригожин відкрив «ПВК Вагнер Центр».
- Путін вважає, що жителів Херсона «потрібно вивести заради їхньої ж безпеки».
- Аналітики не розуміють планів окупантів на півдні України та вважають «бездарним» використання мобілізованих в атаках на Донбасі.