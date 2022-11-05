РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►

05 листопада 2022, 01:00

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Окупанти атакують міста Донбасу. Найбільше постраждали Покровськ, Бахмут та Авдіївка
  • РФ намагаються прорвати оборону у районі Сватово-Кременної. У місцевих крамницях закінчуються продукти.
  • Обстріляні Донецьк, Горлівка, Макіївка. Є жертви.
  • У Маріуполі масово скаржаться на холод у будинках.
  • Президент Росії дозволив мобілізувати засуджених за тяжкі злочини.
  • Пригожин відкрив «ПВК Вагнер Центр».
  • Путін вважає, що жителів Херсона «потрібно вивести заради їхньої ж безпеки».
  • Аналітики не розуміють планів окупантів на півдні України та вважають «бездарним» використання мобілізованих в атаках на Донбасі.

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