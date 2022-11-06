«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта

Родители мобилизованных «ДНР» студентов записали обращение к Путину. Фото: скриншот видео

Группировка «ДНР» мобилизовала 3500 студентов, сейчас в живых из них осталось около 2700 человек. Об этом сообщили родители мобилизованных студентов, озвучив ответ на их запрос «министерства образования ДНР». Видео с обращением родителей к президенту РФ Владимиру Путину вернуть их детей с фронта опубликовано в соцсетях.



Жительницы подконтрольной «ДНР» территории жалуются Путину на бездействие местных «властей» и принудительную мобилизацию. Они рассказывают, что студентов заставили явиться в военкоматы под угрозой их отчисления из вузов, а затем сразу без подготовки бросили на передовую в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области.



Женщины говорят, что обращения в местные органы «власти» результата не дали. «Мы не смогли решить вопрос. Не вернулись те, кто был мобилизован по ошибке. Это студенты очной формы обучения и интерны», — говорит одна из женщин.



Она отметила, что «прокуратура ДНР» определила нарушения о мобилизации еще весной, но местную «народную милицию» это не волнует. Обращения в органы власти России, по ее словам, так же не принесли результат.



«До вхождения в состав Российской Федераци [обращались] в администрацию президента России, в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет в Государственную Думу, в Министерство обороны. Ответ был один: обращаться в органы ДНР, которые совершенно бездействуют. Кроме того, от главы ДНР Пушилина из управления народной милиции не поступило ни единого ответа. Запрещено пересылать жалобы в инстанцию, на которую жалуются. Но наши обращения пересылали в военкомат и они благополучно продолжают пылиться на полках. Также некоторых студентов путем угроз и шантажа в воинских частях вынудили подписать присягу, порой задним числом подписывать контракты», — рассказывает женщина.



Она также привела пример мобилизации школьника Никиты, учащегося 11-го класса 126 школы Донецка. По ее словам, по сегодняшний день он находится в Херсонской области, и за восемь месяцев он ни разу не был дома.



«По сегодняшний день автобусы с надписью "Люди" собирают мужское население и везут сразу в часть, заставляют подписывать контракт, объясняя это тем, что Россией мы станем после 2026 года», — говорит другая дончанка.



Родители подчеркивают, что десятки мобилизованных «ДНР» студентов сейчас находятся в плену, а погибших никто не забирает и не возвращает.