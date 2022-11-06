«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту

06 листопада 2022, 17:40

«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту

Батьки мобілізованих «ДНР» студентів записали звернення до Путіна. Фото: скріншот відео Батьки мобілізованих «ДНР» студентів записали звернення до Путіна. Фото: скріншот відео

Угруповання «ДНР» мобілізувало 3500 студентів, зараз живими з них залишилося близько 2700 осіб. Про це повідомили батьки мобілізованих студентів, озвучивши відповідь на запит «міністерства освіти ДНР». Відео зі зверненням батьків до президента РФ Володимира Путіна повернути їхніх дітей з фронту опубліковано у соцмережах.

Мешканці підконтрольної «ДНР» території скаржаться Путіну на бездіяльність місцевої «влади» та примусову мобілізацію. Вони розповідають, що студентів змусили з'явитися до військкоматів під загрозою їхнього відрахування з вишів, а потім одразу без підготовки кинули на передову до Херсонської, Запорізької, Харківської області.

Жінки кажуть, що звернення до місцевих органів «влади» результату не дали. «Ми не змогли вирішити питання. Не повернулися ті, хто був мобілізований помилково. Це студенти очної форми навчання та інтерни», — каже одна із жінок.

Вона зазначила, що «прокуратура ДНР» визначила порушення щодо мобілізації ще навесні, але місцеву «народну міліцію» це не хвилює. Звернення до органів влади Росії, за її словами, так само не дали результату.

«До входження до складу Російської Федерації [зверталися] до адміністрації президента Росії, до Генеральної прокуратури Росії, Слідчого комітету, до Державної Думи, до Міністерства оборони. Відповідь була одна: звертатися до органів ДНР, які абсолютно не діють. Крім того, від голови ДНР Пушиліна, з управління народної міліції не надійшло жодної відповіді. Заборонено пересилати скарги до інстанції, на яку скаржаться. Але наші звернення пересилали у військкомат і вони благополучно продовжують припадати пилом на полицях. Також деяких студентів шляхом погроз та шантажу у військових частинах змусили підписати присягу, часом заднім числом підписувати контракти», — розповідає жінка.

Вона також навела приклад мобілізації школяра Микити, учня 11-го класу 126-ї школи Донецька. За її словами, до сьогодні він знаходиться в Херсонській області, і за вісім місяців він жодного разу не був удома.

«По сьогодні автобуси з написом "Люди" збирають чоловіче населення і везуть одразу до частини, змушують підписувати контракт, пояснюючи це тим, що Росією ми станемо після 2026 року», — каже інша донеччанка.

Батьки наголошують, що десятки мобілізованих «ДНР» студентів зараз перебувають у полоні, а загиблих ніхто не забирає та не повертає.

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