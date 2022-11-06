Оккупанты жалуются на большие потери на Угледарском направлении

Российские военные жалуются на большие потери в ходе боев за село Павловка на Угледарском направлении, пишет российский ресурс «Агентство. Новости».



В материале приводятся публикации ряда российских военкоров и пророссийских блогеров, которые сообщают о тяжелой ситуации под Павловкой.



Так, российский военкор Александр Сладков сообщил, что морпехи владивостокской 155-й отдельной бригады обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Они направили ему письмо, в котором попросили прислать на Угледарское направление независимую комиссию для оценки ситуации на фронте. Сладков также жалуется, что, хотя о положении в Павловке «наверх» докладывают уже несколько дней, «кровь все льется и льется».



Командир батальона «Восток» «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский прокомментировал пост Сладкова и напомнил, что говорил о преждевременности наступления на Павловку. По его словам, российские войска там «оказались в огневом мешке». «Все-таки, надежда во мне на лучший исход проиграла трезвому пониманию перспектив», — написал Ходаковский.



Тelegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова сообщил, что «в Павловке все объективно плохо». По его словам, первые данные о том, что в Павловку вошли соединения «ДНР», сменились «крайне удручающими вестями о положении 155-й бригады».



В начале недели пророссийские Тelegram-каналы начали сообщать о боях на направлении Марьинка-Угледар (к юго-западу от Донецка), в частности, о взятии Павловки силами формирований «ДНР» и российских морпехов. Часть военкоров писали, что основной задачей российских войск на этом направлении является установление контроля над трассой Угледар-Марьинка.



О наступлении российских войск на этом направлении информировал и Генштаб ВСУ.

Однако уже 4 ноября прокремлевские Тelegram-каналы заявили, что Павловка по-прежнему не взята, а «высокие темпы продвижения имелись лишь в первый день», после чего ВСУ удалось остановить наступление.