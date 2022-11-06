Окупанти скаржаться на великі втрати на Вугледарському напрямі

Російські військові скаржаться на великі втрати під час боїв за село Павлівка на Вугледарському напрямі, пише російський ресурс «Агентство. Новини».



У матеріалі наводяться публікації низки російських військкорів та проросійських блогерів, які повідомляють про тяжку ситуацію під Павлівкою.



Так, російський військкор Олександр Сладков повідомив, що морпіхи владивостокської 155-ї окремої бригади звернулися за допомогою до губернатора Примор'я Олега Кожем'яка. Вони направили йому листа, в якому попросили надіслати на Вугледарський напрямок незалежну комісію для оцінки ситуації на фронті. Сладков також скаржиться, що хоча про становище в Павлівці «наверх» доповідають уже кілька днів, «кров все ллється і ллється».



Командир батальйону «Восток» «народної міліції ДНР» Олександр Ходаковський прокоментував пост Сладкова та нагадав, що говорив про передчасність наступу на Павлівку. За його словами, російські війська там «опинилися у вогневому мішку». «Все-таки надія в мені на найкращий результат програла тверезому розумінню перспектив», — написав Ходаковський.



Тelegram-канал WarGonzo військкора Семена Пегова повідомив, що «у Павлівці все об'єктивно погано». За його словами, перші дані про те, що до Павлівки увійшли з'єднання «ДНР», змінилися «вкрай гнітючими звістками про становище 155-ї бригади».



На початку тижня проросійські Тelegram-канали почали повідомляти про бої на напрямі Мар'їнка-Вугледар (на південний захід від Донецька), зокрема, про взяття Павлівки силами формувань «ДНР» та російських морпіхів. Частина військкорів писали, що основним завданням російських військ на цьому напрямі є встановлення контролю над трасою Вугледар-Мар'їнка.



Про наступ російських військ на цьому напрямі інформував і Генштаб ЗСУ.

Проте вже 4 листопада прокремлівські Тelegram-канали заявили, що Павлівку, як і раніше, не взято, а «високі темпи просування були лише в перший день», після чого ЗСУ вдалося зупинити наступ.