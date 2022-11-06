Дети-беженцы из Донецка учат российских школьников эвакуироваться

В Брянской области дети-беженцы из Донецка учат российских школьников правильно эвакуироваться в убежище на случай обстрелов. Об этом говорится в сюжете российского канала «НТВ».



Отмечается, что в Брянской области готовятся к возможным ракетным ударам и оборудовали убежища в школах.



Директор одной из школ Елена Дедушкина рассказала, что эвакуации школьников учат дети-беженцы из Донецка.



«Эти дети сказали, что все должны построиться, держать друг друга за плечи. Так легче идти, и по лестнице в том числе. И да, ускоряется время эвакуации детей», — сказала она.



С начала вторжения в Украину российские власти регулярно заявляют об обстрелах Брянской области, в которых обвиняют ВСУ. Украинская сторона в свою очередь сообщает об активных обстрелах своих приграничных районов с российской территории.