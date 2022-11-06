Діти-біженці з Донецька вчать російських школярів евакуюватися

На Брянщині діти-біженці з Донецька навчають російських школярів правильно евакуюватися в укриття на випадок обстрілів. Про це йдеться у сюжеті російського каналу НТВ.



Зазначається, що у Брянській області готуються до можливих ракетних ударів та обладнали укриття у школах.



Директор однієї зі шкіл Олена Дєдушкіна розповіла, що евакуацію школярів навчають діти-біженці з Донецька.



«Ці діти сказали, що всі мають вишикуватися, тримати один одного за плечі. Так легше йти, і сходами в тому числі. І так, прискорюється час евакуації дітей», — сказала вона.



З початку вторгнення в Україну російська влада регулярно заявляє про обстріли Брянської області, в яких звинувачують ЗСУ. Українська сторона у свою чергу повідомляє про активні обстріли своїх прикордонних районів із російської території.