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В ВСУ рассказали о результатх ударов по войскам РФ в Горловке, Майорске и Лисичанске

07 ноября 2022, 09:14

В ВСУ рассказали о результатх ударов по войскам РФ в Горловке, Майорске и Лисичанске

Потери российских войск в Горловке составили 9 боевых машин, а живой силы в Майорске и Лисичанске — около 60 человек убитыми и 135 ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, приводя уточненные данные потерь российских сил за предыдущие дни.

В частности, в Горловке ВСУ был нанесен удар по району сосредоточения техники российских сил. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери войск РФ составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести, подчеркнули в Генштабе.

А в Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших «тщательно скрывается врагом», подчеркнули в ВСУ.

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