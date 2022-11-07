В ВСУ рассказали о результатх ударов по войскам РФ в Горловке, Майорске и Лисичанске

Потери российских войск в Горловке составили 9 боевых машин, а живой силы в Майорске и Лисичанске — около 60 человек убитыми и 135 ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, приводя уточненные данные потерь российских сил за предыдущие дни.



В частности, в Горловке ВСУ был нанесен удар по району сосредоточения техники российских сил. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.



В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери войск РФ составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести, подчеркнули в Генштабе.



А в Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших «тщательно скрывается врагом», подчеркнули в ВСУ.