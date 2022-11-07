У ЗСУ розповіли про результати ударів по військах РФ у Горлівці, Майорську та Лисичанську.

Втрати російських військ у Горлівці становили 9 бойових машин, а живої сили в Майорську та Лисичанську — близько 60 людей убитими та 135 пораненими. Про це повідомляє Генеральний штаб України, наводячи уточнені дані втрат російських сил за попередні дні.



Зокрема, у Горлівці ЗСУ було завдано удару по району зосередження техніки російських сил. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали пошкодження.



В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати військ РФ становлять до 30 людин вбитими та більше 120 пораненими різного ступеня тяжкості, підкреслили в Генштабі.



А до Лисичанська завдано поразки за підрозділом батальйону «Ахмат». Втрати окупантів становили понад 30 убитими та до 15 осіб поранені. Реальна кількість загиблих «ретельно ховається ворогом», наголосили у ЗСУ.