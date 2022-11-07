Посольство Великобритании не планирует эвакуироваться из Киева

Посольство Британии не планирует эвакуироваться из Киева. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила чрезвычайная и полномочная амбасадорка в Украине Мелинда Симмонс.



«Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне. Безусловно, справедливо сказать, что обстоятельства нашего отъезда уже отличаются от тех обстоятельств, при которых мы впервые уехали в феврале», - сказала Симмонс.



Она добавила, что сотрудники посольства готовы смириться с немалым, чтобы делать свою работу.



«Я бы сказала, что это ежедневный разговор, как, пожалуй, и для любого украинца, - учитывать обстоятельства. Но мы готовы смириться с немалым, чтобы делать работу, которую делаем. Пока что планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, вероятно, очень важно, чтобы мы остались», - подчеркнула Симмонс.



Она отметила, что она понимает, как присутствие посольства Британии в Киеве важно в качестве сигнала для многих украинцев и для некоторых стран.