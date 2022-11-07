Посольство Великобританії не планує евакуюватися з Києва

Посольство Британії не планує евакуюватись із Києва. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила надзвичайна та повноважна амбасадорка в Україні Мелінда Сіммонс.



"Ні, евакуація не планується. Ми тут з безпекою, яка дає нам можливість бути тут. Я тут вже кілька місяців, я живу у цій війні, як ви живете у цій війні. Безперечно, справедливо сказати, що обставини нашого від'їзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше поїхали в лютому», - сказала Сіммонс.



Вона додала, що співробітники посольства готові змиритися з чималим, щоб виконувати свою роботу.



«Я сказала б, що це щоденна розмова, як, мабуть, і для будь-якого українця, - враховувати обставини. Але ми готові упокоритися з чималим, щоб робити роботу, яку робимо. Поки що планів залишати Київ нема. І я думаю, що для багатьох людей, мабуть, дуже важливо, щоб ми залишилися», - наголосила Сіммонс.



Вона зазначила, що вона розуміє, як присутність посольства Британії в Києві важлива як сигнал для багатьох українців і для деяких країн.