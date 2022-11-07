«Шахтер» сыграет с «Ренном» в стыковых матчах Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» сыграет с французским «Ренном в стыковых матчах Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

It's set!



Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022



Первые матчи стыкового раунда состоятся 16 февраля, ответные поединки пройдут спустя неделю.



Стыковые матчи Лиги Европы были введены УЕФА с прошлого сезона. В этом раунде принимают участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов, среди которых и «Шахтер».



Победители стыковых матчей присоединяться в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.