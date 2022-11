«Шахтар» зіграє з «Ренном» у стикових матчах Ліги Європи

Донецький «Шахтар» зіграє із французьким «Ренном у стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.



Перші матчі стикового раунду відбудуться 16 лютого, поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень.

It's set!



Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL