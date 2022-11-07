«Шахтар» зіграє з «Ренном» у стикових матчах Ліги Європи

07 листопада 2022, 14:16

«Шахтар» зіграє з «Ренном» у стикових матчах Ліги Європи

Донецький «Шахтар» зіграє із французьким «Ренном у стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Перші матчі стикового раунду відбудуться 16 лютого, поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень.


Стикові матчі Ліги Європи були запроваджені УЄФА з минулого сезону. У цьому раунді беруть участь 16 команд: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів, серед яких і «Шахтар».

Переможці стикових матчів приєднуються у 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи.

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