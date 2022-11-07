«Шахтар» зіграє з «Ренном» у стикових матчах Ліги Європи

Донецький «Шахтар» зіграє із французьким «Ренном у стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.



Перші матчі стикового раунду відбудуться 16 лютого, поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень.

It's set!



Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022



Стикові матчі Ліги Європи були запроваджені УЄФА з минулого сезону. У цьому раунді беруть участь 16 команд: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів, серед яких і «Шахтар».



Переможці стикових матчів приєднуються у 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи.