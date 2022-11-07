Пять предприятий, перешедших в управление Минобороны, будут работать в режиме 24\7 – Шмыгаль

Пять стратегических предприятий – «Укрнафта», «Укрптатнафта», АВТОКРАЗ, «Мотор-Сич» и «Запорожтрансформатор» будут работать в режиме 24\7 на удовлетворение оборонных потребностей государства. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».



«Акции 5-ти предприятий – «Укрнафта», «Укртатнафта», КРАЗ, Мотор-сич и «Запорожтрансформатор» стали военным имуществом, перешли в управление Минобороны. По состоянию на сегодня, акции принудительно отчуждены в собственность государства. Это состоялось исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства», - сказал он.



По словам Шмыгаля, эти предприятия поставляют продукцию, которая критически необходима для потребностей армии, поэтому должны обеспечивать оборонные потребности.



«Те, кто работает, продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от т государства, те, которые не работали на сегодняшний день, работа их будет восстановлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе . Потенциал их будет использоваться полностью», - заявил премьер.

Ставка Верховного главнокомандующего 5 ноября решила на время военного положения изъять в собственность государства акции ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта» (за исключением доли НАК «Нафтогаз Украины»), АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Это было осуществлено 6 ноября после урегулирования процедуры регулятором НКЦБФР.



Министр обороны Алексей Резников уточнил, что отчуждение в собственность государства акций этих предприятий не является национализацией - это прямо изъятие имущества на время военного положения.



В «Укрнафте» контрольный пакет акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», тогда как миноритарный около 42% – так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, тогда как в «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.



Обращение всех акций «Мотор Сич», крупнейшим собственником которого был арестованный недавно президент компании Вячеслав Богуслаев, заблокированы с апреля 2018 года после продажи годом ранее контрольного пакета акций китайской Skyrizon и связанным с ней лицам.



«АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», подконтрольные соответственно Константину Жеваго и Константину Григоришину, последние годы находятся в процедурах банкротства.