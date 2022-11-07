«Укрнафта», «Мотор Сич» и ряд других компаний национализируют — СМИ

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Об этом со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также на информацию миноритарных акционеров «Укрнафта», сообщает «Экономическая правда».



«Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК «Нафтогаз» до этого принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины», - написали журналисты, отметив, что в «Укртатнафте» Игорь Коломойский вместе с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Остальные – в НАК «Нафтогаз». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.



«Экономическая правда» напоминает, что до недавнего времени владельцем АО «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.



«Из-за наличия нарушений, в частности по соблюдению антимонопольного законодательства, сделки с акциями АО «Мотор Сич» были заблокированы, а впоследствии – арестованы. Богуслаева в октября арестовали, обвинил в государственной измене», - отметили журналисты.



Компания «АвтоКрАЗ», занимающаяся изготовлением большегрузных автомобилей, входит в группу «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, а «Запорожтрансформатор» – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование, его владельцем является Константин Григоришин.

24 октября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения президенту корпорации «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 25 октября допустил, что президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают российские оккупанты.



