Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Укрнафта», «Мотор Сич» и ряд других компаний национализируют — СМИ

07 ноября 2022, 12:41

«Укрнафта», «Мотор Сич» и ряд других компаний национализируют — СМИ

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Об этом со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также на информацию миноритарных акционеров «Укрнафта», сообщает «Экономическая правда».

«Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.
Компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК «Нафтогаз» до этого принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины», - написали журналисты, отметив, что в «Укртатнафте» Игорь Коломойский вместе с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Остальные – в НАК «Нафтогаз». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

«Экономическая правда» напоминает, что до недавнего времени владельцем АО «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

«Из-за наличия нарушений, в частности по соблюдению антимонопольного законодательства, сделки с акциями АО «Мотор Сич» были заблокированы, а впоследствии – арестованы. Богуслаева в октября арестовали, обвинил в государственной измене», - отметили журналисты.

Компания «АвтоКрАЗ», занимающаяся изготовлением большегрузных автомобилей, входит в группу «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, а «Запорожтрансформатор» – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование, его владельцем является Константин Григоришин.

24 октября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения президенту корпорации «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 25 октября допустил, что президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают российские оккупанты.

Еще по теме

Прочее
Экономика Война Национализация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:24
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения
09:42
В Северодонецке нашли тела 396 жертв агрессии РФ — Луганская ОВА
09:02
В Донецке под обстрел попало управление Донецкой железной дороги
21:59
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела произошел пожар на вентстволе шахты Засядько
18:21
Оккупанты жалуются на большие потери на Угледарском направлении
17:40
«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта
16:42
«ДНР»: В Донецке под завалами дома погибла женщина в результате обстрела
12:03
В Макеевке и Владимировке от обстрелов ранены жители, в Донецке мужчина подорвался на мине
01:06
В Углегорске стреляли в «судью ДНР» — дайджест за день ►
21:35
В оккупированном Донецке под обстрел попал Ленинский район
15:57
В оккупированном Мелитополе установили памятник Ленину
13:23
Морской бульвар сделали Комсомольским: В Мариуполе оккупанты переименовывают улицы
12:57
В Горловке ранены два человека, заявили оккупанты
10:09
«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, 13 — ранены
09:24
Выносил смертные приговоры пленным: В Углегорске стреляли в «судью» «верховного суда ДНР»
все новости
12:41
«Укрнафта», «Мотор Сич» и ряд других компаний национализируют — СМИ
11:36
Посольство Великобритании не планирует эвакуироваться из Киева
11:18
Российские войска атаковали Краматорск четырьмя ракетами
11:00
ВСУ: В Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25
10:40
В Донецкой области оккупантами за сутки уничтожены 9 жилых домов
10:24
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения
09:42
В Северодонецке нашли тела 396 жертв агрессии РФ — Луганская ОВА
09:14
В ВСУ рассказали о результатх ударов по войскам РФ в Горловке, Майорске и Лисичанске
09:02
В Донецке под обстрел попало управление Донецкой железной дороги
08:53
Оккупанты ударили по Донетчине, убили человека и ранили пятерых
23:23
«Укрэнерго» сообщает об экстренных отключениях электроэнергии в понедельник в Киеве и ряде областей
22:58
Россияне повредили участок железной дороги на Сумщине, изменен график движения поездов
22:43
Зеленский предупредил о возможных повторных ударах России по инфраструктуре
21:59
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела произошел пожар на вентстволе шахты Засядько
20:36
Дети-беженцы из Донецка учат российских школьников эвакуироваться
все новости
ВИДЕО
«ДНР» мобилизовала 3500 студентов, родители просят Путина вернуть их с фронта
06 ноября, 17:40
В Углегорске стреляли в «судью ДНР» — дайджест за день ►
06 ноября, 01:06
Что после дронов? Какое оружие Иран и КНДР дадут России ►
06 ноября, 00:09

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама