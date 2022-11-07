П'ять підприємств, які перейшли до управління Міноборони, працюватимуть у режимі 24\7 – Шмигаль

П'ять стратегічних підприємств – «Укрнафта», «Укрптатнафта», АВТОКРАЗ, «Мотор-Січ» та «Запоріжтрансформатор» працюватимуть у режимі 24\7 на забезпечення оборонних потреб держави. Про це на брифінгу розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає «Інтерфакс-Україна».



«Акції 5-ти підприємств – «Укрнафта», «Укртатнафта», КРАЗ, Мотор-січ та «Запоріжтрансформатор» стали військовим майном, перейшли до управління Міноборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужені у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства», - сказав він.



За словами Шмигаля, ці підприємства постачають продукцію, яка є критично необхідною для потреб армії, тому мають забезпечувати оборонні потреби.



«Ті, хто працює, продовжать працювати, буде більше замовлень та гарантій від держави, ті, які не працювали на сьогоднішній день, роботу їх буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їх використовуватиметься повністю», - заявив прем'єр.

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави акції ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» (за винятком частки НАК «Нафтогаз України»), АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» . Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.



Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що відчуження у власність держави акцій цих підприємств не є націоналізацією – це прямо вилучення майна на час воєнного стану.



В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний близько 42% - так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.



Акції «Мотор Січ», найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакету акцій китайської Skyrizon та пов'язаних із нею осіб.



«АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор», підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.