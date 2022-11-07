«Министр ДНР» получил «дисциплинарное взыскание» за старт отопительного сезона

«Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства» при группировке «ДНР» Эдуард Осипов получил «дисциплинарное взыскание» из-за неудовлетворительной подготовки городов и районов к отопительному сезону. Об этом сегодня сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в своем телеграм-канале.



Отмечается, что к руководству «ДНР» поступило от жителей большое количество жалоб на отсутствие тепла в квартирах. Пушилин поручил проверить эту информацию на местах. С 3 по 6 ноября был организован рейд по котельным и теплопунктам в шести районах Донецка. Жалобы подтвердились.

«Работа по подготовке [к отопительному сезону] признана неудовлетворительной. Министр получил дисциплинарное взыскание», — отметил Пушилин.



По его словам, большинство случаев, когда потребителям не подается тепло, связаны с недостаточным количеством воды в отопительной системе. Пушилин утверждает, что по итогам совещания приняты решения, которые позволят исправить ситуацию.