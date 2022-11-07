«Міністр ДНР» отримав «дисциплінарне стягнення» за старт опалювального сезону

«Міністр будівництва та житлово-комунального господарства» під час угруповання «ДНР» Едуард Осипов отримав «дисциплінарне стягнення» через незадовільну підготовку міст та районів до опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив голова «ДНР» Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі.



Наголошується, що до керівництва «ДНР» надійшла від мешканців велика кількість скарг на відсутність тепла у квартирах. Пушилін доручив перевірити цю інформацію на місцях. З 3 по 6 листопада було організовано рейд котельними та теплопунктами у шести районах Донецька. Скарги підтвердились.



«Робота з підготовки [до опалювального сезону] визнана незадовільною. Міністр отримав дисциплінарне стягнення», — зазначив Пушилін.



За його словами, більшість випадків, коли споживачам не подається тепло, пов'язані із недостатньою кількістю води в опалювальній системі. Пушилін стверджує, що за підсумками наради ухвалено рішення, які дозволять виправити ситуацію.