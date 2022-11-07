ООН зафиксировала многочисленные военные преступления РФ и расследует принудительную депортацию

Глава Международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине Эрик Месе заявил, что комиссия установила многочисленные факты нарушений международного гуманитарного права российскими военными в Украине. Об этом сообщает Luxembourg Times.



«На основе наших расследований мы установили большое количество военных преступлений, нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права», - сказал он.



Он также отметил, что сейчас комиссия расследует сообщения о принудительной депортации украинцев в Россию.



«Что касается депортаций, то они являются предметом нашего дальнейшего детального исследования – особенно российские фильтрационные лагеря и целенаправленные депортации», - подчеркнул глава комиссии ООН.



По его словам, в настоящее время к ответственности за преступления, совершенные российскими военными после начала полномасштабного вторжения в Украину, привлечены девять человек.



«Говоря обобщенно, это может быть национальная, например, украинская или международная процедура. А принятие к рассмотрению наших рекомендаций зависит от Совета ООН по правам человека», - прокомментировал он возможность привлечения к ответственности за военные преступления в Украине президента РФ Владимира Путина.



Комиссия в сентябре опубликовала отчет о первых двух месяцах войны и продолжает исследования в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. В докладе не упоминается о геноциде, хотя в нем указано, что многие мирные жители были убиты или ранены, а целые регионы уничтожены в результате «безжалостного использования взрывного оружия» в населенных пунктах.



В нем также задокументированы казни без судебного разбирательства, а также пытки, похищения и нападения на гражданских лиц.