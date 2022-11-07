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ООН зафиксировала многочисленные военные преступления РФ и расследует принудительную депортацию

07 ноября 2022, 16:16

ООН зафиксировала многочисленные военные преступления РФ и расследует принудительную депортацию

Глава Международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине Эрик Месе заявил, что комиссия установила многочисленные факты нарушений международного гуманитарного права российскими военными в Украине. Об этом сообщает Luxembourg Times.

«На основе наших расследований мы установили большое количество военных преступлений, нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права», - сказал он.

Он также отметил, что сейчас комиссия расследует сообщения о принудительной депортации украинцев в Россию.

«Что касается депортаций, то они являются предметом нашего дальнейшего детального исследования – особенно российские фильтрационные лагеря и целенаправленные депортации», - подчеркнул глава комиссии ООН.

По его словам, в настоящее время к ответственности за преступления, совершенные российскими военными после начала полномасштабного вторжения в Украину, привлечены девять человек.

«Говоря обобщенно, это может быть национальная, например, украинская или международная процедура. А принятие к рассмотрению наших рекомендаций зависит от Совета ООН по правам человека», - прокомментировал он возможность привлечения к ответственности за военные преступления в Украине президента РФ Владимира Путина.

Комиссия в сентябре опубликовала отчет о первых двух месяцах войны и продолжает исследования в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. В докладе не упоминается о геноциде, хотя в нем указано, что многие мирные жители были убиты или ранены, а целые регионы уничтожены в результате «безжалостного использования взрывного оружия» в населенных пунктах.

В нем также задокументированы казни без судебного разбирательства, а также пытки, похищения и нападения на гражданских лиц.

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